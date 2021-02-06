المالية النيابية: حصة اقليم كوردستان لم تحسم لحد الآن

2021/02/06 | 11:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة المالية النيابية ان المواد الخاصة بحصة اقليم كوردستان في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 لم تحسم لحد الآن.

هذا وكان رئيس اللجنة المالية النائب هيثم الجبوري قد اعلن في بيان ان اللجنة المالية صوتت على ضمان تسليم النفط الخام المنتج في حقول اقليم كوردستان الى الحكومة الاتحادية دون توضيح تفاصيل أكثر.

وقال النائب جمال كوجر عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان المواد الخاصة بحصة اقليم كوردستان في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 لم تحسم لحد الآن.

واضاف: ان التاخير يأتي من الكتل الاخرى وليس من الكتل الكوردستانية، نحن اكدنا التزامنا بالمواد الواردة في مشروع قانون الموازنة وكما جاء من قبل الحكومة الاتحادية.

واوضح: ان باقي الكتل قالت بانها تريد اضافة نص جديد يخص حصة اقليم كوردستان الى مشروع قانون الموازنة، لكن لحد الآن لم تقدم تلك الكتل النص الجديد وكلما يشاع عن ذلك هو غير صحيح.

هذا وقام الوفد المفاوض لحكومة اقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان بسلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب لمناقشة حصة اقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية للعام 2021.

PUKmedia خاص

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