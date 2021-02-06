2021/02/06 | 11:23 - المصدر: سومر نيوز
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بالتفاصيل.. حالات تزوير واختلاس في منفذ حدودي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
أعلنت هيئة النزاهة، ضبط حالات تزوير واختلاس في منفذ المنذرية الحدودي.
وقالت دائرة ت...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالتفاصيل.. حالات تزوير واختلاس في منفذ حدودي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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