بالتفاصيل.. حالات تزوير واختلاس في منفذ حدودي

2021/02/06 | 11:23 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

أعلنت هيئة النزاهة، ضبط حالات تزوير واختلاس في منفذ المنذرية الحدودي.

وقالت دائرة ت...

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