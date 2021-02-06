2021/02/06 | 11:23 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: انتشار أمني كثيف في كركوك بعد هجومين لـ"داعش") نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: انتشار أمني كثيف في كركوك بعد هجومين لـ"داعش") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).