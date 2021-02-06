يحيى رسول يعلن تسلم العراق اثنتين من الناجيات الايزيديات من الجانب السوري

2021/02/06 | 11:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، ان العراق تسلم اثنتين من الناجيات الأزيديات من الجانب السوري في منفذ ربيعة الحدودي.وقال رسول في بيان: ان القائد العام للقوات المسلحة “يولي اهتماماً كبيراً بمتابعة ملف مصير الناجيات الإزيديات”.… Readmore

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