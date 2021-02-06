المتحدث بأسم الامانة العامة لمجلس الوزراء يكشف الاسباب الحقيقية التي تعيق تطبيق اتفاق سنجار

2021/02/06 | 11:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، عن “تحديات” تعيق اتفاقية سنجار، ابرزها الخدمات، والبنى التحتية المدمرة.وقال مجيد في تصريح: مُستهلاً حديثه عن الانتخابات المبكرة، إن “الحكومة العراقية تولي اهتماماً كبيرا بالانتخابات المبكرة، ايضا الاحزاب”، لافتاً الى … Readmore

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