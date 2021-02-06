الاتحاد الأوروبي يرغب في استخدام لقاح “سبوتنيك” الروسي

2021/02/06 | 11:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

ألقى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، بثقله في دعم لقاح «سبوتنيك – في» الروسي المضاد لفيروس كورونا بعد أن تبين أن معدل فاعليته 6.‏91 في المائة، في دراسة معترف بها دوليا.

وخلال زيارة لموسكو، هنأ بوريل روسيا على هذا الإنجاز قائلاً إن هذه «أخبار جيدة للبشرية جمعاء».



وأضاف أنه يأمل أن توافق وكالة الأدوية الأوروبية على اللقاح لاستخدامه في دول الاتحاد.



وقال المسؤول البارز بالاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف «كما تعلم، نحن نواجه نقصاً في اللقاحات» وأعرب عن ترحيبه بمصدر آخر.

وتم نشر نتائج التجارب السريرية التي راجعها علماء، وأجراها مركز «جماليا الوطني للأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة» في موسكو، في المجلة «ذا لانسيت» الطبية المرموقة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ووقعت المفوضية الأوروبية نيابة عن الدول الأعضاء ستة عقود مع منتجي لقاحات توفر ما يصل إلى 3.‏2 مليار جرعة، وليس من بينها «سبوتنيك – في».

ووفقا لوكالة الأدوية الأوروبية، لم يطلب منتجوه تصريحاً لتداوله في السوق.



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