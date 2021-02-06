تراجع بأسعار صرف الدولار صباح اليوم

2021/02/06 | 11:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الدولار الأميركي

فوتو: ارشيف

منذ 4 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

شهدت أسعار صرف الدولار، السبت، ارتفاعا جديدا أمام الدينار في الأسواق العراقية.

وبلغ سعر صرف ورقة الـ 100 دولار اميركي، صباح اليوم، 6 شباط 2021، في بورصة الكفاح ببغداد، 145,600 دينارا، فيما تراوح السعر في الصيرفات (تقريبي) بين 145,000 إلى 146,000.

وبلغ سعر صرف الدولار في البصرة / بورصة

145,500

الموصل / جملة

145,600

السليمانية / بورصة

145,550

النجف / بورصة

145,600

ديالى / جملة

145,650

صلاح الدين / جملة

145,750

ر.إ

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