الرافدين: برنامج الكتروني للتسليم الفوري للقروض وقرار برفع الفوائد

2021/02/06 | 11:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن مصرف الرافدين، السبت، عن برنامج الكتروني جديد لتسليم القروض بصورة فورية، مشيرا الى رفع فوائد التوفير والودائع الثابتة.

وقال مدير المصرف حسين علي محيسن في تصريح صحفي تابعه ان ار تي عربية، اليوم (6 شباط 2021)، إن "إدارة مصرف الرافدين أرتأت تطبيق الحسابات الخاصة بمنح السلف للموظفين والمتقاعدين بين المصرف وبين الشركة العالمية للبطاقة الذكية".

واضاف، انه "على مدار أربعة أشهر متتالية من العمل لم يستطع المصرف تطبيق المحفظة ولم يتسلم المصرف البرنامج الخاص بالبطاقة الذكية".

وأوضح محيسن أن "جميع البرامج بيد الشركة العالمية حصرا ،ما اضطر المصرف الى تكثيف الجهود لعمل برنامج لاطلاق السلف وتم عمل برنامج يواكب الحداثة، وتنصيبه في بعض فروع المصرف وتدريب الكوادر عليه كي تكون جاهزة للعمل الأسبوع المقبل".

وتابع، أن "هذا البرنامج يتيح التقديم على السلف والاستلام الفوري بنفس اليوم من فروع المصرف".

وأشار الى أنه "لا وجود لحالات الابتزاز لأن العمل إلكتروني، وهناك فرق للمراقبة وتشخيص الحالات السلبية ومعالجتها إن وجدت".

وقال ايضا، أن"المصرف قام برفع فوائد التوفير الى 4.5 % والودائع الثابتة الى 6 %".

ا.ح

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