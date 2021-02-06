شاي بقيمة 84 مليون دولار “تعفن” في مخازن وزارة التجارة قبل أعوام… والسبب: لم يوزع لمخالفته “ذوق المواطن العراقي”!

2021/02/06 | 11:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف وزير التجارة، علاء أحمد، عن طبيعة واسباب تراكم المواد منتهية الصلاحية داخل مخازن الوزارة، منذ 11 عاماً، فيما تحدث عن انتهاء صلاحية اطنان من الشاي بقيمة 84 مليون دولار لم توزع في حينها عام 2009 بحجة “عدم مطابقته لذوق المواطن العراقي”! واضاف أحمد في تصريح صحفي، إن “30 ألف طن من […]

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