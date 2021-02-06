2021/02/06 | 11:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص كشفت النائبة عالية نصيف، اليوم السبت، عن اتفاق بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وحكومة إقليم كردستان حول قروض بمليارات الدولارات.وقالت نصيف في تصريح خاص لـ(المركز الخبري الوطني)، ان “قروضاً تقدر بعشرات المليارات من الدولارات بذمة الإقليم وشخصيات في الإقليم، تم أخذها في عام 2006، من مصرف التجارة العراقي، لتمويل مصرف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نصيف تفصح عن اتفاق “غير منصف” بين الكاظمي والإقليم حول قروض بمليارات الدولارات المركز الخبري الوطني.

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