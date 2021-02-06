قادة عسكريون: داعش يعيد تنظيم صفوفه والاعتماد على النساء للدعم اللوجستي

2021/02/06 | 11:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قادة عسكريون عراقيون إن مقاتلي تنظيم داعش أعادوا تنظيم صفوفهم في العراق وأصبحوا يعتمدون بشدة على النساء لتأمين الدعم اللوجستي لعناصرهم في حوض حمرين.بعد هزيمة التنظيم في العراق عام 2017 ، اقتصر مقاتلو داعش إلى حد كبير على … Readmore

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