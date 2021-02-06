وزير المالية: علاقة اربيل مع بغداد خارج مفهوم الدولة والبيشمركة لا تخضع للسلطة

2021/02/06 | 11:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اكد وزير المالية علي علاوي، السبت، وجود خلل كبير في العلاقة بين بغداد واربيل وان البيشمركة لا تخضع للسلطة ، فيما أشار الى ان البنك المركزي والنقد الدولي عارضا رفع سعر الدولار .وقال علاوي في مقابلة متلفزة تابعتها /المعلومة/ ، “انا مؤمن بتطبيق نظام الفدرالية الادارية والاقتصادية في العراق من اجل حل الخلافات القائمة على ان تكون تحت اشراف المركز”.واضاف ان “العلاقة بين كردستان والحكومة الاتحادية هي خارج مفهوم الدولة الاتحادية حيث يتم بيع النفط من الاقليم خارج اشراف الدولة الاتحادية فضلا عن انتشار البيشمركة التي في كردستان والمناطق الاخرى وهي خاضعة بشكل رسمي للمركز”، مبينا ان “اغلب رؤساء الوزراء السابقين يحاولون السكوت عن تلك الخروقات الدستورية بسبب خشيتهم من الكتلة الكردية النيابية”.واشار الى علاوي الى ان ” البنك المركزي والنقد الدلي عارضا رفع سعر الدولار الا انهما اقتنعا تدريجا بالفكرة وان رفع السعر اضر الجميع الا انها في النهاية ستشجع المنتج الوطني وستقلل الفساد في مزاد العملة”.انتهى/ 25د

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