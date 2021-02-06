“أرطغرل” بطل مسلسل تاريخي مشترك بين الجزائر وتركيا

2021/02/06 | 11:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت السفارة الجزائرية في تركيا عن مباحثات رسمية أجريت بين السفير الجزائري بأنقرة والمدير العام لمؤسسة راديو وتلفزيون تركيا، بشأن إنتاج مسلسل تاريخي مشترك.وذكر بيان نشرته السفارة الجزائرية يوم 28 يناير، أن سفير الجزائر لدى تركيا، مراد عجابي، قام … Readmore

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