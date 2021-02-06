الهند.. المزارعون يخططون لحصار الطرق السريعة على مستوى البلاد

2021/02/06 | 11:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم عشرات الآلاف من المزارعين الهنود المحتجين إغلاق الطرق السريعة في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاث ساعات، السبت، للضغط على مطالبهم لإلغاء القوانين الزراعية الجديدة.

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