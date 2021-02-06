بالأرقام.. شرطة كربلاء تعلن عن إحصائية ممارساتها الامنية في المحافظة

2021/02/06 | 11:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم السبت، من القبض على 11 متهماً ومطلوباً للقضاء وفق تهم جنائية مختلفة خلال الساعات الماضية في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقته السومرية نيوز، ان "مفارز قسم مكافحة الإجرام التابعة لشرطة كربلاء المقدسة والمنشآت تمكنت من القبض على 11 متهماً ومطلوباً للقضاء وفق تهم جنائية مختلفة خلال الساعات الماضية".

واضاف البيان ان "مفارز قسم الأمن السياحي بمتابعة ميدانية من قبل مدير القسم تمكنت من ابعاد 41 مخالفاً من جنسيات عربية وأجنبية لمخالفتهم شروط الإقامة مع كشف ثلاث شركات سياحة وهمية، كما تم القبض على (٢٦ متهما) بمواد جنائية مختلفة داخل الفنادق بينهم مطلوبين من خارج المدينة".

وفي سياق متصل نفذ فوج طوارئ كربلاء الثاني ممارسة أمنية في عدد من مناطق قضاء الهندية ضمن إجراءات تعزيز الأمن والقبض على المطلوبين أسفرت عن حجز عجلات ودراجات نارية مخالفة، وفقا للبيان

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