فرقة الرد السريع تطيح بإحدى الإرهابيات شرقي صلاح الدين

2021/02/06 | 11:39 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة فرقة الرد السريع، اليوم السبت، عن القاء القبض على إحدى الارهابيات في محافظة صلاح الدين.

القيادة قالت في بيان، ورد للسومرية نيوز، ان "فرقة الرد السريع تواصل عملياتها النوعية وملاحقة المطلوبين للقضاء، حيث تمكن اللواء الثالث التابع الى فرقة الرد السريع ومن خلال المتابعة المستمرة والتدقيق والمطابقة وجمع المعلومات، من القاء القبض على احدى الارهابيات شرقي محافظة صلاح الدين والمطلوبة وفق احكام المادة 4 ارهاب".

واضاف البيان ان "الفرقة عملت على تسليمها الى جهة الطلب لإكمال أوراقها التحقيقية".

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