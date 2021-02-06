محافظة عراقية تقترب من تسجيل اعلى ذللفقر منذ 2003

2021/02/06 | 11:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..اكد النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي، السبت، أن المحافظة تقترب من تسجيل اعلى معدل للفقر منذ عام 2003، مشيرا الى أن ذلك ينذر بكارثة إنسانية.وقال الكروي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” ديالى تمر باوضاع اقتصادية سيئة جدا ضاعفت من نسبة الفقر والعوز المادي خاصة وان احداث حزيران 2014 دمرت مصادر رزق عشرات الالاف من الاسر ناهيك عن الازمات الاقتصادية المتعاقبة وارتفاع سعر صرف الدولار الذي دفع اسعار المواد الغذائية للاعلى في مشهد زاد من معاناة الاهالي”.واضاف الكروي،ان “نسبة الفقر في ديالى تقترب من 40% وهي الاعلى بعد 2003 ما يعني اننا امام كارثة انسانية خاصة وان هناك تعثرا حكوميا في ملف تنظيم مفردات البطاقة التموينية وعدم وجود اطر واضحة لدعم الاسواق بالمواد الغذائية باسعار مناسبة ووجود استغلال لاي ازمة من قبل التجار في رفع الاسعار دون الاكتراث لتداعياته على الفقراء”.واشار الى ان “ديالى تمر بظروف عصيبة خاصة وان حتى القطاع الزراعي الذي يعتبر مصدر رزق الجزء الاكبر من الايادي العاملة اصابته انتكاسة بتدفق المستورد وانهيار الاسعار في الاشهر الماضية بسبب عدم وجود دعم لحماية المنتج المحلي”.وعانت ديالى من ظروف اقتصادية عصيبة في السنوات الماضية بسبب الاضطرابات الامنية المتكررة وتاثيرها المباشر على مصادر رزق الالاف المواطنيين.



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