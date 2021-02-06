الاستخبارات تضبط لمخزن الرئيسي لمتفجرات وأعتدة داعش في الأنبار

2021/02/06 | 12:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية، ضبط المخزن الرئيسي للأعتدة والمواد المتفجرة لما يسمى ولاية الانبار في عصابات داعش بالمناطق الصحراوية القريبة من قضاء هيت بمحافظة الانبار.الوكالة قالت في بيان انه “من خلال تفعيل الجهد الاستخباري واستناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة من قبل المصادر، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الانبار في وزارة الداخلية من ضبط المخزن الرئيسي للأعتدة والمواد المتفجرة لمايسمى ولاية الانبار في عصابات داعش بالمناطق الصحراوية القريبة من قضاء هيت ناحية كبيسة والذي تروم العصابات الإجرامية استخدامه للقيام بعمليات ارهابية في الاقضية (هيت والرمادي و الفلوجة) ضمن محافظة الانبار”.البيان اضاف ان “تم العثور بداخله على (٢٠) عبوة لاصقة مغناطيسية و (١٠) احزمة ناسفة منها دروع شرطة مفخخة و (٢٠) جهاز تفجير و(١١٩) عبوة ناسفة و (٢٥٠) قداح تفجير كهربائي وعادي و بكرتان من فتيل الكوارتز و (٦) سبح تفجير”.وتابع البيان انه “تم رفع المواد وضبطها وسيتم تسليمها الى الجهات المختصة”.

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