الصين تقر الاستعمال الجماهيري للقاح Sinovac Biotech المضاد لكورونا

2021/02/06 | 12:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ متابعة أقرت السلطات الصينية، اليوم السبت، الاستعمال الجماهيري للقاح Sinovac Biotech المضاد لكورونا.وقالت شركة Sinovac Biotech، في بيان، إن “الجهة الرقابية على المنتجات الطبية بالصين وافقت رسميا على الاستخدام الجماهيري للقاح Coronavac الواقي من كوفيد-19 الذي تنتجه وحدتها”.وقبل ذلك، كان اللقاح مستخدما بالفعل في برنامج تطعيم بالصين يركز أساسا على […]

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