بدء مراسيم دفن شهداء كوجو

2021/02/06 | 12:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت قبل قليل المراسيم الخاصة بدفن رفات 104 من الشهداء الايزيديين من اهالي قرية كوجو بقضاء شنكال، وذلك وسط حضور شعبي ورسمي.

ووصلت الجثامين حيث كان باستقبالها عدد من المسؤوليين المحليين والعسكريين والحزبيين واهالي الشهداء وجمع غفير من الايزيديين.

المراسيم تقام في مقبرة شهداء كوجو حيث من المقرر ان توارى الثرى بعد ان وصلت من بغداد اثر اجراء التحاليل المطلوبة للتعرف علي الجثامين التي استخرجت من مقابر جماعية كان ارهابيو داعش قد دفن المواطنين فيها ابان اجتياحه لقضاء شنكال في 2014.

PUKmedia / تحسين شيخ كالو / كوجو

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