الأمن النيابية تعلن تشكيل لجنة عليا لحسم” مقابر” ثلاثة انواع من الاسلحة

2021/02/06 | 12:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..اعلن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، السبت، عن تشكيل لجنة عليا لحسم مقابر 3 انواع من الاسلحة العراقية.وقال العزاوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” لجنة عليا شكلت في وزارة الدفاع من اجل حسم مصير مقابر 3 انواع من الاسلحة العراقية الموجودة في بعض المعسكرات الكبيرة وهي الدبابات وناقلات الجند والمدفعية والتي تعود للجيش السابق”.واضاف العزاوي،ان” اللجنة ستدرس ملف احياء تلك الاسلحة والاحتياجات الضرورية لها وماهي الاموال اللازمة من اجل ادامتها لاعادته للمشهد العسكري مرة أخرى”، مؤكدا أن “احياء تلك الاسلحة ضرورة امنية لدعم القطعات العسكرية وخفض الانفاق المالي خاصة وان الاسلحة بكميات كبيرة جدا”.وأشار الى أن “لجنة الامن والدفاع النيابية جادة في حسم ملف مقابر الاسلحة الثلاث والاستفادة منها قدر الامكان من اجل دعم الجهد العسكري”.وتنتشر في عدة معسكرات عراقية كميات كبيرة من الاسلحة العاطلة ومنها دبابات ومدفعية وناقلات جند اغلبها تعود للجيش السابق.انتهى/ 25 ف

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