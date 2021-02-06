مصدر لـ NRT: اعتقال عناصر من داعش في مناطق مختلفة بالموصل

2021/02/06 | 12:25 - المصدر: NRT عربية

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اعتقال مطلوبين

فوتو: ارشيف

منذ 6 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد مصدر أمني، السبت، إلقاء القبض على عناصر من تنظيم داعش في مناطق متفرقة من مدينة الموصل.

وذكر المصدر في تصريح لـ NRT عربية، اليوم، 6 شباط 2021، ان "قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى وبناء على معلومات استخبارية وبعد البحث والتحري، تمكنت من القاء القبض على 3 عناصر من عصابات داعش الارهابية".

واضاف ان " المعتلقين هم كل من الداعشي ( م ا س م ) الذي كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى المعسكرات العامة والداعشي (م م ع ا) الذي كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى ديوان الجند والداعشي ( ع م ع ا ) والذي كان يعمل فيما يسمى (الحسبة) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

وأشار إلى انه "تم القبض عليهم في في مناطق واحياء (الزهراء والاخاء ) في الجانب الايسر لمدينة الموصل".

ر.إ

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