الكهرباء تكشف عن إجراءاتها لمواجهة موجة الأمطار وسوء الأحوال الجوية

2021/02/06 | 12:25 - المصدر: NRT عربية

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ملاكات الكهرباء

فوتو: ارشيف

منذ 34 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت وزارة الكهرباء، السبت، عن إجراءاتها لمواجهة سوء الأحوال الجوية وغزارة الأمطار في بعض المناطق.

وجاء في بيان لإعلام الوزارة، نشر اليوم، 6 شباط 2021، ان "وزير الكهرباء ماجد مهدي الامارة، وجه ملاكات الوزارة بالاستنفار التام وبالدرجة القصوى لمواجهة سوء الاحوال الجوية ودعم جهود امانة بغداد والدوائر البلدية في جميع المحافظات".

وأضاف البيان أن "الوزير شدد على مراعاة استثناء مغذيات الكهرباء لمحطات تصريف المياه الثقيلة ومياه الامطار والمستشفيات والمراكز الصحية ".

وتابع انه "أوعز أيضا بفتح جميع مخازن تشكيلات الوزارة وشركاتها امام منتسبي الصيانات لتجهيزهم بالمواد الحاكمة لإدامة الشبكة بغية إضافة زخم العمل وتلافيا لتجمع مياه الامطار في الشوارع، واجراء الصيانات اللازمة التي من الممكن ان تطرأ".

وأشار البيان الى أن "وزارة الكهرباء تهيب بجميع المواطنين بمراعاة الابتعاد عن اعمدة واسلاك الكهرباء وعدم ملامستها اثناء هطول الامطار والتبليغ عن أي حالة لأقرب مركز صيانة حفاظا على ارواحهم".

ر.إ

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