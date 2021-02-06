“ميدل ايست أي”: تزوير اختبارات كورونا لمسافرين عراقيين للتحايل على الإجراءات

2021/02/06 | 12:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير لموقع ميدل ايست أي البريطاني عن تحايل وكالات سفر عراقية في البصرة على القواعد المتعلقة بالسلامة بخصوص المسافرين إلى بلدان خارجية، إذ تعمد تلك الشركات إلى إصدار نتائج مزيفة لاختبارات “بي سي أر” حتى تسمح للمسافرين بالسفر إلى الخارج دون التأكد من أنهم غير حاملين لفيروس كورونا، حيث يؤكد الموقع البريطاني أنه تحدّث إلى كثير من الركاب الذين قالوا إنهم لم يخضعوا للاختبار في المستشفى كونهم لا يرغبون بالمخاطرة في تعطيل سفرهم أو خسارة تذاكرهم إذا ثبتت إصابتهم.

وللتحايل على الأمر وفقا للموقع، يدفع الركاب لوكالات السفر من سبعين إلى مئة دولار، للحصول على وثيقة مزيفة تقول إن نتيجة الاختبار سلبية والتي تقول الشركات إنها تصدر من مستشفى حكومي أي تابع لوزارة الصحة العراقية.

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