2021/02/06 | 12:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزراء خارجيّة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة رغبتهم في “إحياء” العلاقات عبر الأطلسي، بعد محادثات أولى معمّقة بينهم منذ تولّي الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه.

وقالت الخارجيّة الألمانيّة في بيان، إن وزراء الخارجية الأوروبيين ونظيرهم الأميركي الجديد أنتوني بلينكن ناقشوا الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترمب عام الفين وثمانية عشر.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تغريدة على تويتر، إن الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق والولايات المتحدة ناقشت كيف يمكن الوصول لمقاربة موحدة أن تعالج المخاوف المشتركة تجاه إيران، من جهته وصف وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان على تويتر المحادثات بأنها حوار هام بشأن إيران وبشأن التعامل مع تحديات الأمن النووي والإقليمي.

(1/2) Today 🇫🇷🇩🇪🇬🇧 and 🇺🇸 met and affirmed the centrality of the transatlantic partnership in dealing with the shared challenges that the world faces including on security, climate and health.

— Dominic Raab (@DominicRaab) February 5, 2021

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة تتفق على إحياء العلاقات عبر الأطلسي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة تتفق على إحياء العلاقات عبر الأطلسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).