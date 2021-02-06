سائرون: المشاكل بين بغداد وأربيل تؤخر إقرار الموازنة

2021/02/06 | 12:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي إن المشاكل بين بغداد وأربيل تؤخر إقرار موازنة ألفين وواحد وعشرين.

وأكد الزيادي استمرار الخلافات بين الكرد واللجنة المالية والأطراف السياسية الأخرى وأن حسمها بحاجة إلى توافق سياسي، وبالتالي المزيد من الوقت للتصويت على الموازنة.

وأضاف الزيادي أن رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة ولا يوجد اي تأخير فيها وهي مستمرة لعدة شهور كون المبالغ المالية موجودة، حتى وان تأخر التصويت على الموازنة العامة.

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