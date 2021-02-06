الاستخبارات تضبط المخزن الرئيسي للأعتدة في الانبار

2021/02/06 | 12:27 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم السبت، عن ضبط المخزن الرئيسي للأعتدة والمواد المتفجرة لمايسمى قاطع الانبار بعملية استخباراتية في قضاء هيت.وقالت الوكالة في بيان، ان “مفارزها تمكنت من ضبط المخزن الرئيسي للأعتدة والمواد المتفجرة لمايسمى ولاية الانبار في عصابات داعش بالمناطق الصحراوية القريبة من قضاء هيت ناحية كبيسة والذي تروم العصابات الإجرامية استخدامه للقيام بعمليات ارهابية في الاقضية (هيت والرمادي و الفلوجة) ضمن محافظة الانبار”.وأضافت انه “تم العثور بداخله على (٢٠) عبوة لاصقة مغناطيسية و (١٠) احزمة ناسفة منها دروع شرطة مفخخة و (٢٠) جهاز تفجير و(١١٩) عبوة ناسفة و (٢٥٠) قداح تفجير كهربائي وعادي و […]

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