ريال مدريد يحل ضيفاً ثقيلاً على هويسكا في الليغا

2021/02/06 | 12:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعةيحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على نظيره هويسكا، بملعب “الكورزا”، اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة 22 من الدوري الإسباني.ويأمل “الملكي” في خطف وصافة جدول ترتيب “الليغا” من غريمه المعتاد برشلونة، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم.ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، بينما يتذيل هويسكا برصيد 16 نقطة.ويستعيد الريال في مواجهة الليلة، خدمات مديره الفني زين الدين زيدان، الذي غاب عن المباراة السابقة لإصابته بكورونا.ويسعى مدريد لاستعادة الانتصارات في الدوري، بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام ليفانتي.ورغم أن هويسكا يبدو خصماً ضعيفاً بالنسبة لـ”الأبيض”، إلا أن “الملكي” يخوض مباراة اليوم بحذر شديد، حيث أنه سقط في فخ الهزيمة من الفرق الصغيرة في أكثر من مناسبة على مر السنوات القليلة الماضية، وتعرض للهزيمة من ديبورتيفو ألكويانو الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية، في الجولة الـ32 من كأس ملك إسبانيا.وعلى الجانب الآخر، يدخل هويسكا مباراة اليوم على أمل استغلال عامل الأرض، وسيحاول استغلال نقاط ضعف الريال التي تجلت بشدة منذ بداية الموسم أمام الفرق الصغيرة، لتحقيق نتيجة إيجابية، ومحاولة خطف ثلاثة نقاط تساعدهم في الهروب من منطقة الهبوط، لتأمين البقاء في “الليغا” خلال الموسم المقبل.



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