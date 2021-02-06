إحصاء نينوى: 38% من سكان المحافظة يعيشون تحت مستوى خط الفقر

2021/02/06 | 12:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مدير إحصاء نينوى نوفل سليمان، أن ثمانية وثلاثين بالمئة من سكان المحافظة يعيشون تحت مستوى خط الفقر.

وقال سليمان إن ما يعادل مليونين وثماني مئة شخص في محافظة نينوى يعيشون تحت مستوى خط الفقر، مبينا ان قضاء البعاج يحتل المرتبة الاولى فقرا ومن ثم قضاء الحضر ثم تلعفر وبعده الموصل.

وأشار إلى أن وزارة التخطيط تعمل على اتجاهين ضمن استراتيجية التخلص من الفقر، الأول يتضمن إنشاء مشاريع في المناطق الأكثر فقرا، والثاني إنشاء صندوق اجتماعي للتنمية.

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