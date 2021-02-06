2021/02/06 | 12:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة كربلاء، القبض على ستة وعشرين متهما مطلوبا بمواد جنائية مختلفة داخل فنادق المدينة.

وأكدت شرطة كربلاء في بيان أن مفارز قسم الأمن السياحي تمكنت من إبعاد واحد واربعين مخالفا من جنسيات عربية وأجنبية لمخالفتهم شروط الإقامة كانوا موجودين في فنادق كربلاء أيضا في حين تم الكشف عن ثلاث شركات سياحة وهمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 26 متهما بمواد جنائية مختلفة داخل فنادق كربلاء) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 26 متهما بمواد جنائية مختلفة داخل فنادق كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).