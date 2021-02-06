"الرافدين" العراقي يرفع عائد الودائع ويطلق برنامج لتسليم القروض بشكل فوري

2021/02/06 | 12:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف مصرف الرافدين العراقي، عن عزمه إطلاق برنامج إلكتروني جديد يتيح تسليم القروض بشكل فوري.وقال حسين علي محيسن، مدير مصرف الرافدين لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم السبت، : إن إدارة مصرف الرافدين أرتأت تطبيق الحسابات الخاصة بمنح القروض …

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