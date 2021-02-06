المحلاوي يكشف خبايا القروض المصرفية: باب واسع للنهب

2021/02/06 | 12:40 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف النائب عادل المحلاوي، اليوم السبت، خبايا القروض المصرفية التي اُطلقت منذ 2003، فيما رأى أنها باب واسع للنهب.وقال المحلاوي في بيان، إنه “في الوقت الذي يمر فيه البلد بازمة اقتصادية خانقة، ورغم ما نسمع ويسمع المواطن العراقي عن محاربة الفساد، لا زال من تحايل بطريقة او باخرى يتنعم بما استولى عليه من اموال تحت مسمى القروض”.وأضاف، أن “من لا يعلم بخبايا هذا الباب الواسع للنهب يعتقد ان القروض منحت بشكل قانوني، والحقيقة ان هناك قروض كبيرة منحت بتدخلات سياسية او بتحايل، ومنها بعض قروض مصرف التجارة العراقيTBI ، وبعض قروض المصرف الزراعي، ومصرف الرافدين”.وأشار إلى، […]

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