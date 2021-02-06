مانشستر يونايتد يلاعب ايفرتون في قمة البريميرليج اليوم

2021/02/06 | 12:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره إيفرتون، اليوم السبت، على ملعب “أولد ترافورد”، ضمن مواجهات الجولة 23 من منافسات الدوري الإنجليزي.ويحتل يونايتد وصافة ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، فيما يأتي إيفرتون في المركز 7 برصيد 36 نقطة، ولديه مباراتين مؤجلتين.ويسعى يونايتد بقيادة مديره الفني النرويجي أولي جونار سولشار إلى مواصلة الانتصارات، بعد الفوز الكاسح في الجولة الماضية على ضيفه ساوثهامبتون 9-0، وذلك للاستمرار في المنافسة على لقب “البريميرليغ” هذا الموسم.أما فريق إيفرتون بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، فيسعى هو الأخر للفوز والدخول في المربع الذهبي لجدول الترتيب، بعد أن حقق فوزاً مهماً في الجولة السابقة على مضيفه فريق ليدز يونايتد 2-1، وخاصة أنه يتبقى لـ”التوفيز” مباراتين مؤجلتين.



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