الداخلية تضع خطة استراتيجية لمكافحة المخدرات

2021/02/06 | 12:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، وضع خطة استراتيجية لمكافحة المخدرات، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن جانب التوعية والتثقيف، فضلاً عن حملات الضبط لتجار المخدرات.وقال الناطق باسم الداخلية اللواء خالد المحنا في تصريح صحفي، إن “المخدرات أحد التهديدات الكبيرة التي تواجه المجتمع العراقي، وقد وضعت الوزارة خطة استراتيجية لمكافحة المخدرات، تتضمن تدعيم المديرية الضبطية […]

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