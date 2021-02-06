2021/02/06 | 12:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قناة "ناس" على تلكرام..آخر تحديثاتنا أولاً بأول

يعرب تحالف سائرون عن اسفه الشديد لما شهدته قاعة الجواهري التابعة الى اتحاد الادباء والكتاب في النجف الاشرف يوم امس من مشهد فوضوي لايمت لحرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي والاحتجاج الثقافي بصلة وانما كان تهريجا مبتذلا غايته واهدافه معروفة للجميع واننا في الوقت الذي نعبر فيه عن استنكارنا الشديد لهكذا ممارسات هزيلة حاولت الاساءة لسماحة السيد القائد مقتدى الصدر (اعزه الله) فاننا نثمن موقف اتحاد الادباء والكتاب في النجف الاشرف الذي اعلنه رفضه واستهجانه لهكذا سلوك وليس غريبا على النجف ومثقفيها هذا الموقف الوطني ، النجف التي عُرِفت منابرها الثفافية برصانتها واصالتها وعمقها الثقافي لايمكن ان تتحول الى منبر للشتائم والفتنة والكراهية بل ستبقى اشعاعا للحب والسلام والمواقف الوطنية الكبيرة.



تحالف سائرون ٦-٢-٢٠٢١

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون يعلق على هتافات قاعة اتحاد الأدباء في النجف) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون يعلق على هتافات قاعة اتحاد الأدباء في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).