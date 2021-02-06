المالية النيابية تخاطب وزارة المالية بشأن تصريحات وزيرها عن تورط كتل سياسية لم يسمها

2021/02/06 | 12:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

خاطبت اللجنة المالية النيابية اليوم السبت ، وزارة المالية بشأن تصريحات السيد الوزير عن تورط كتل سياسية لم يسمها في نشر الفساد من خلال نافذة بيع العملة في البنك المركزي ، لغرض تشكيل لجنة فرعية تحقيقية بهذا الموضوع وكشف الحقائق أمام الشعب العراقي.

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