نائب يدعو الحكومة الى فتح ملف القروض ويكشف عن ملفات فساد كبيرة

2021/02/06 | 12:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

دعا النائب عادل المحلاوي اليوم السبت ، الحكومة الى فتح ملف القروض منذ 2003 حتى الان وضرورة تفعيل الية التسديد والا فان السكوت عنها يعتبر تواطئا او تقاعسا في الحفاظ على المال العام .

وقال المحلاوي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” في الوقت الذي يمر فيه البلد بازمة اقتصادية خانقة ، ورغم ما نسمع ويسمع المواطن العراقي عن محاربة الفساد ، لا زال من تحايل بطريقة او باخرى يتنعم بما استولى عليه من اموال تحت مسمى القروض “.

واوضح ” من لا يعلم بخبايا هذا الباب الواسع للنهب يعتقد ان القروض منحت بشكل قانوني ، والحقيقة ان هناك قروض كبيرة منحت بتدخلات سياسية او بتحايل ، ومنها بعض قروض مصرف التجارة العراقي TBI ، وبعض قروض المصرف الزراعي ، ومصرف الرافدين ، حيث منح قسم كبير منها وبمبالغ كبيرة بدون ضمانات ، ولم تسدد ويتم غض الطرف عنها، ولما تشكله هذه القروض من هدر في المال العام”.

ودعا ” ندعو الحكومة الى فتح هذا الملف والتدقيق في القروض التي اعطيت بعد عام ٢٠٠٣ وضرورة تفعيل الية التسديد والا فان السكوت عنها يعتبر تواطئا او تقاعسا في الحفاظ على المال العام .

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