لاعب منتخب موريتانيا ينتظر فيزا الزوراء قبل التوقيع في بغداد

2021/02/06 | 12:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ خاص

كشف مدير كرة الزوراء كريم رزاق اليوم السبت (6 شباط 2021)، عن قرب وصول محترف فريق الكرة لاعب منتخب موريتانيا ونادي نواذيبو سيدي عبد الله تودا للتوقيع مع ادارة النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال رزاق في حديث لـ ( بغداد اليوم)، إن "الاتفاق النهائي مع مهاجم منتخب موريتانيا ونادي نواذيبو سيدي عبد الله تودا قد تم للتوقيع مع فريق الكرة بالنادي خلال فترة الانتقالات الشتوية وتمثيل الفريق في منافسات دوري الكرة الممتاز والمشاركة بدوري ابطال آسيا".

وأضاف، أن "اللاعب ينتظر انجاز سمة الدخول الى الاراضي العراقية التي تم المباشرة بها، وان وصوله سيكون قريبا لتوقيع العقد في بغداد والانضمام للفريق".

يشار الى ان تودا هو من مواليد 1990 ويلعب بمركز الهجوم ويجمل الرقم (19) مع فريق نواذيبو بالدوري المحلي.

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