ضبط المخزن الرئيس للاعتدة والمواد المتفجرة لما تسمى ولاية الانبار بداعش في قضاء هيت

2021/02/06 | 12:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ ضبطت القوات الامنية المخزن الرئيس للاعتدة والمواد المتفجرة لما تسمى ولاية الانبار في داعش ، في قضاء هيت.وذكرت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/نسخة منه:" ان العثور على المخزن تم استناداً لمعلومات استخبارية دقيقة ، والذي تروم العصابات الاجرامية استخدامه للقيام بعمليات ارهابية في اقضية (هيت والرمادي و الفلوجة) ضمن محافظة الانبار ".واضافت انه :" تم العثور بداخله على (٢٠) عبوة لاصقة مغناطيسية و (١٠) احزمة ناسفة ، منها دروع شرطة مفخخة و (٢٠) جهاز تفجير و(١١٩) عبوة ناسفة و (٢٥٠) قداح تفجير كهربائي و بكرتان من فتيل الكوارتز و (٦) سبح تفجير .وتم رفع المواد وسيتم تسليمها الى الجهات المختصة"./انتهى7

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