هوشيار عبدالله يتهم جهات من الحكومة الاتحادية ومن اقليم كردستان بتعمد عدم التوصل الى اتفاق

2021/02/06 | 12:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اتهم النائب هوشيار عبدالله جهات من الحكومة الاتحادية ومن اقليم كردستان بالتعمّد في عدم التوصل الى اتفاق بين الطرفين . وقال في تغريدة نشرها اليوم في حسابه على تويتر :" ان السبب الرئيس لعدم التوصل لاتفاق بين الاقليم والحكومة الاتحادية هو وجود اتفاق مبطن بين جماعة من الاقليم وجماعة من بغداد، كلاهما متفقان على عدم التوصل إلى اتفاق، في الاعلام يهاجمون بعضهم وفي الخفاء يريدون إبقاء الوضع على ما هو عليه، كلما تكون هناك فرصة للاتفاق يخربون الفرصة "./انتهى7

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