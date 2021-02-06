2021/02/06 | 12:51 - المصدر: عين العراق

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السبت 6 فبراير 2021 | 12:49 مساءً

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من جديد..



الصحة العراقية تهدد بـ"حظر تجوال واجراءات مشددة"

هددت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، باتخاذ اجراءات وقائية "مشددة" بينها اعادة فرض حظر التجوال لمنع ارتفاع الاصابات اليومية بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، إنه "في حال استمرار زيادة الحالات المسجلة بفيروس كورونا بشكل يومي، وعدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والصحية، سوف توصي وزارة الصحة العراقية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية باتخاذ اجراءات مشددة".

وبين أنه "قد يكون ضمن الاجراءات المشددة حظر التجوال وغيرها من الاجراءات وهذا كله حسب المستجدات الوبائية"، مؤكداً أن "القرار الاخير يبقى للجنة للصحة والسلامة الوطنية، التي هي لجنة اتحادية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي"

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