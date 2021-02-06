2021/02/06 | 12:54 - المصدر: سفن سكاي

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يعرب تحالف سائرون عن اسفه الشديد لما شهدته قاعة الجواهري التابعة الى اتحاد الادباء والكتاب في النجف الاشرف يوم امس من مشهد فوضوي لايمت لحرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي والاحتجاج الثقافي بصلة وانما كان تهريجا مبتذلا غايته واهدافه معروفة للجميع واننا في الوقت الذي نعبر فيه عن استنكارنا الشديد لهكذا ممارسات هزيلة حاولت الاساءة لسماحة السيد القائد مقتدى الصدر (اعزه الله) فاننا نثمن موقف اتحاد الادباء والكتاب في النجف الاشرف الذي اعلنه رفضه واستهجانه لهكذا سلوك وليس غريبا على النجف ومثقفيها هذا الموقف الوطني ، النجف التي عُرِفت منابرها الثفافية برصانتها واصالتها وعمقها الثقافي لايمكن ان تتحول الى منبر للشتائم والفتنة والكراهية بل ستبقى اشعاعا للحب والسلام والمواقف الوطنية الكبيرة.



تحالف سائرون ٦-٢-٢٠٢١

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيان سائرون بخصوص ما حصل داخل قاعة اتحاد ادباء النجف 7 SKY TV.

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