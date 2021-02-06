الصحة العالمية تكشف عبر (المركز الخبري) سبب ظهور السلالة الجديدة من كورونا

2021/02/06 | 12:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، سبب ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا.وقال رئيس فريق الصحة العالمية في العراق، وائل حتاحت في تصريح ل(المركز الخبري)، إن “جهود توزيع اللقاحات بشكل واسع في جميع بلدان العالم، سيقلل من عدد الإصابات بالسلالة الجديدة بفيروس كورونا، وهذا ما تتمناه المنظمة”.وأضاف أن “السلالات […]

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