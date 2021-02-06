شهيد وجرحى بهجومين منفصلين على القوات الأمنية في كركوك

2021/02/06 | 12:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شن عناصر تنظيم داعش هجومين على القوات العراقية في محافظة كركوك وفقا لما أعلنته مصادر أمنية.

وقالت المصادر إن مسلحي التنظيم هاجموا القوات الأمنية العراقية في ناحية الرشاد جنوب غربي المحافظة ما أسفر عن اشتباكات عنيفة بين الجانبين أدت إلى إصابة عدد منهم.

وقبل ذلك بساعات، تعرضت قوات الشرطة الاتحادية في قضاء داقوق جنوبي المحافظة إلى هجوم مماثل أسفر عن سقوط شهيد وإصابة ثلاثة آخرين من تلك القوات.

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