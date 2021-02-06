2021/02/06 | 12:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بحماية مقر اتحاد أدباء النجف.

ونشرت صفحة صالح محمد العراقي، المقربة من الصدر، ان ما حدث في مقر أدباء النجف لا يمثلهم على الاطلاق، مبينة ان ذلك الفعل قد صدر من أناس لا وطن لهم غير التشبه بالغرب لأن مثل تلك الافعال تفرح العدو وتثير الفتنة.

ووجه المنشور نداء للمخلصين بعدم التظاهر امام المقر اطلاقا..



متوعدا باتخاذ إجراءات بطرق اجتماعية وقانونية تجاه من قام بكيل التهم جزافا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يوجه بحماية مقر اتحاد أدباء النجف وعدم التظاهر أمامه إطلاقا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يوجه بحماية مقر اتحاد أدباء النجف وعدم التظاهر أمامه إطلاقا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).