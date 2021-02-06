انخفاض صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة

2021/02/06 | 12:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

اعلنت ادارة معلومات الطاقة الاميركية، اليوم السبت، انخفاض صادرات النفط العراقية للولايات المتحدة الى معدل 90 الف برميل باليوم خلال الاسبوع الماضي.

وجاء في تقرير للادارة :” ان متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول بلغ 5.876 مليون برميل يوميا ، مرتفعة بمقدار1260 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ 4.616 مليون برميل يوميا “.

واضافت ان “امريكا استوردت النفط الخام من العراق خلال الاسبوع الماضي بمعدل 90 الف برميل باليوم منخفضا بمقدار 25 الف برميل عن الاسبوع الذي سبقة والبالغ 115 الف برميل”.

واشارت الى ان “اكثر الايرادات النفطية لامريكا خلال الاسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 4.238 مليون برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها 723 الف برميل يوميا، تليها كولومبيا التي بلغت الاستيرادات منها 305 آلاف برميل يوميا ، ثم السعودية بكمية بلغت كمعدل 180 الف برميل يوميا، ونيجيريا وبمعدل 175 الف برميل يوميا”.

وتابعت ان “كمية الاستيرادات الامريكية من النفط الخام من الاكوادور بلغت 100 الف برميل يوميا، ومن البرازيل 65 الف برميل يوميا”.

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