مدير المرور يوجه برفع النافذة الالكترونية عن ثلاث محافظات

2021/02/06 | 12:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجه مدير دائرة المرور العامة اللواء طارق اسماعيل، السبت، برفع النافذة الالكترونية عن 3 محافظات.

وقال اسماعيل في تصريح صحفي، إنه “وجه برفع النافذة الالكترونية عن محافظات بابل الديوانية ديالى”.

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