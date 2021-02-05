2021/02/06 | 12:56 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جعاز رفض تمثيل منتخب العراق (المكتب الإعلامي للاتحاد العراقي)

علّق العراقي مهند جعاز، محترف نادي هاماربي السويدي، على قضية تمثيل منتخب بلاده خلال الفترة المقبلة، بعد أن تمت دعوته ضمن القائمة الأولية لـ"أسود الرافدين" لمباراة هونغ كونغ، في التصفيات الآسيوية المزدوجة لحساب المجموعة الثالثة، في المباراة التي من المؤمل أن تقام في 31 من أذار/ مارس المقبل.

ونقل موقع اللاعبين المحترفين العراقيين تصريحاً أمس الخميس للاعب قال فيه: "أعلم أن هناك الكثير من الكلام بخصوص مستقبلي مع المنتخب العراقي، في البداية أريد أن أقول إنني ممتنٌ جداً لأني مثلت وطنا أحبه في مناسبات سابقة".

وأضاف: "لا أستطيع تمثيل سوى المنتخب السويدي لأنني لم أتمكّن من الحصول على الجواز العراقي لغاية الآن، الإجراءات استغرقت سنوات وأنا وعائلتي صرفنا آلاف الدولارات ولم أستطع الحصول على الجواز، لذلك قررت عدم تمثيل أي منتخب في هذا العام والتركيز مع النادي، ومهما حصل في المستقبل سأبقى أفتخر بوطني وبالمنتخب العراقي".

ووجهت الجماهير العراقية وبعض المسؤولين، سهام الانتقادات للاعب بعد قوله إنه لا يتوفر على جواز سفر عراقي رغم حصوله عليه العام الماضي.

وكان المدير الإداري لمنتخب العراق باسل كوركيس قد صرح في وقت سابق، عن استدعاء المدرب السلوفيني ستريشكو كاتانيتش لجميع اللاعبين المغتربين للقائمة الأولية لمباراة هونغ كونغ.

مهند جعاز يوضح مستقبله مع المنتخب الوطني لموقع المحترفين : تحياتي للجماهير العراقية.



أعلم أن هناك الكثير من الكلام...

Posted by ‎IQ-pro - موقع المحترفين‎ on Friday, 5 February 2021

بعض اللاعبين مع الاسف ينسفون جهود من يمد يد العون لهم بشكل مخزي !!! مهند ..



ما اعرف هذا الجواز يمكن لشبيهك واني ما ادري رد بسيط على تصريحك المضحك بأنك لا تملك الجواز العراقي ؟!! #المنتخب_اكبر_منك

Posted by ‎زيد الزيدي‎ on Friday, 5 February 2021

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مهند جعاز يثير الجدل من جديد برفضه تمثيل منتخب العراق) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مهند جعاز يثير الجدل من جديد برفضه تمثيل منتخب العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).