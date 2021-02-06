العجز التجاري الأمريكي يسجل مستوى قياسيا

2021/02/06 | 12:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..صعد ميزان عجز التجارة الأمريكي إلى أعلى مستوى في 12 عاما في 2020، إذ تسببت جائحة كوفيد-19 في اضطراب تدفقات السلع والخدمات في التجارة الخارجية للولايات المتحدة.ووفقا لوكالة “رويترز” قالت وزارة التجارة الأمريكية أمس الجمعة، إن العجز التجاري قفز 17.7 بالمئة إلى 678.7 مليار دولار العام الماضي، وهو الأعلى منذ 2008.وهوت صادرات السلع والخدمات 15.7 بالمئة لأدنى مستوياتها منذ 2010.



ونزلت واردات السلع والخدمات 9.5 بالمئة لأدنى مستوى في أربع سنوات.وساهم انخفاض الصادرات في انكماش الاقتصاد 3.5 بالمئة في العام الماضي، وهو أكبر تراجع للناتج المحلي الإجمالي منذ 1946.



وتشهد تدفقات التجارة تحسنا تدريجيا.وبالنسبة لديسمبر 2020، انكمش عجز التجارة 3.54 بالمئة إلى 66.6 مليار دولار.وكان خبراء اقتصاد استطلعت “رويترز” آراءهم توقعوا انكماش العجز إلى 65.7 مليار دولار في ديسمبر الماضي.وارتفعت واردات السلع 1.5 بالمئة إلى 217.7 مليار دولار في ديسمبر 2020، بينما قفزت صادرات السلع 4.7 بالمئة إلى 133.5 مليار دولار.



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