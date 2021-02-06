القوات الأمريكية تنقل جنودا وأسلحة من قواعدها في العراق إلى سوريا

2021/02/06 | 13:01 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..نقلت القوات الأميركية جنودا من قواتها ومعدات وأسلحة من الأراضي العراقية باتجاه قاعدتها غير الشرعية في مدينة الشدادي بريف الحسكة شمال سوريا.ونقلت وكالة “سانا” عن مصادر خاصة أن “ثلاث حوامات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي هبطت الليلة الماضية في القاعدة غير الشرعية في مدينة الشدادي قادمة من العراق كان على متنها 15 جنديا من قوات المارينز مجهزين بكامل عتادهم إضافة إلى معدات لوجستية وذخيرة وأسلحة”.ولفتت المصادر إلى أن استقدام هذه الأسلحة والمعدات يدخل في إطار بدء الاحتلال الأمريكي بإنشاء قواعد جديدة له بريف الحسكة.وكانت قافلة مؤلفة من 40 شاحنة محملة بالأسلحة والمواد اللوجستية تابعة لما يسمى “التحالف الدولي” بقيادة واشنطن دخلت أمس إلى قواعده في محافظة الحسكة عبر معبر الوليد الحدودي غير الشرعي مع شمال العراق.



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